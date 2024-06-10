Borussia Dortmund 6 oyuncusunu satışa kapattı

Borussia Dortmund, 2023-2024 sezonunu Şampiyonlar Ligi finalisti olarak tamamlamanın ardından transfer döneminde de ses getirecek bir karar aldı. Dortmund, 6 oyuncusunu kadroda tutma kararı aldı. Alman devinin bu isimler için ne teklif gelirse gelsin pazarlık kapılarını kapattığı öğrenildi.

6 OYUNCU SATIŞA KAPATILDI

Alman basınında yer alan bilgilere göre bu isimler; kaleci Gregor Kobel, savunmacı Nico Schlotterbeck, orta sahadan Emre Can, Julian Brandt, Marcel Sabitzer ve golcü Niklas Füllkrug olduğu belirtildi.