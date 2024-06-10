Bayern Münih'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray'

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka, "Come to Galatasaray" yorumuna yaptığı beğeniyle, Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

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Bayern Münih'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray'

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta top koşturan Christoph Kramer, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'ya sürpriz bir çağrıda bulundu.

GORETZKA'DAN "COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENDİ

Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın bir fotoğrafına "Come to Galatasaray" yorumunda bulundu. Kramer'in bu yorumunu Goretzka'nın beğenmesi ise dikkat çekti.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Transfermarkt'ta piyasa değeri 30 milyon euro olan Goretzka'nın Bayern Münih ile 2026'ya kadar sözleşmesi var. Goretzka bu sezon Alman devinin formasıyla 42 maçta 3.106 dakika forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

Leon Goretzka'nın paylaşımına gelen yorum ve beğenisi:

Bayern Münih'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray' - Resim : 1

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