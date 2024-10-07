PSG Zorlasa da Nice'ı Deviremedi

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı. Allianz Riviera'da oynanan bu mücadelede PSG, son haftalardaki dalgalı performansını sürdürürken, Nice ise güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun ortaya koydu.

PSG Zorlasa da Nice'ı Deviremedi

Karşılaşmanın ilk golü 39. dakikada Nice adına Ali Abdi'den geldi. PSG, bu gole 52. dakikada Nuno Mendes'in attığı golle cevap vererek skoru eşitlemeyi başardı. İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Paris Saint Germain, son üç maçında ikinci kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve puanını 17'ye yükseltti. PSG, bu sonuçla lider Monaco'nun 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Nice ise aldığı 1 puanla puanını 9'a çıkararak haftayı 9. sırada tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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