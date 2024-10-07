PSG Zorlasa da Nice'ı Deviremedi

Karşılaşmanın ilk golü 39. dakikada Nice adına Ali Abdi'den geldi. PSG, bu gole 52. dakikada Nuno Mendes'in attığı golle cevap vererek skoru eşitlemeyi başardı. İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Paris Saint Germain, son üç maçında ikinci kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve puanını 17'ye yükseltti. PSG, bu sonuçla lider Monaco'nun 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Nice ise aldığı 1 puanla puanını 9'a çıkararak haftayı 9. sırada tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi