ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda Sona Gelindi

Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'daki organizasyonun son gününde erkekler 50 metre serbest tabancada Adnan Efe Uçar, 543 puanla gençlerde Türkiye rekoru kırarak 6. oldu.

Trap takım müsabakalarında Esma Samira Kaya ve Egemen Ağca ikilisi 11'inci, Nisa Nur Aydemir-Hüseyin Efe Özmen çifti ise 19'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: AA