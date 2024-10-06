Galatasaray-Alanyaspor Maçı Sonrası Fatih Tekke'den Açıklama

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Galatasaray maçından puanı hak etmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.

Tekke, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın güçlü bir kadroya ve etkili bir iç saha atmosferine sahip olduğunu aktaran Tekke, "Bugün en azından bir puanı hak etmiştik. Bu da bizim için olumlu. Puan ve puanlara ihtiyacı olan bir takımız. Hedefimiz her zaman küme düşme hattının üzerinde kalmak." diye konuştu.

İyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Fatih Tekke, "Oyunun tüm bölümünde planlı, organize, ne yapmak istediği çok net belli olan bir takımdık. Oyuncularımı kutlarım. Üzgünüz, puan alabilirdik. Kaybetmemiz doğal sonuçtu. Bence Galatasaray'a zor bir maç oynattık. Bu da öz güvenimiz açısından çok olumlu bir şey." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA