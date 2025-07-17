Penaltıya Dur, VAR’a Yetki: Futbolda Yeni Dönem Kapıda

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Futbolun en yetkili kural koyucu organı olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyunun doğasını ve stratejisini köklü biçimde etkileyecek yeni kural değişikliklerini gündemine aldı. The Times'ın haberine göre, IFAB'ın tartışmaya açtığı üç yeni öneri, hem VAR teknolojisinin rolünü genişletmeyi hem de penaltı atışlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

RADİKAL DOKUNUŞ

Gündemdeki en çarpıcı öneri, penaltı atışlarının seyrini tamamen değiştirmeyi öngörüyor. Yeni kurala göre, penaltı vuruşu direkten dönerse ya da kaleci tarafından kurtarılırsa oyun anında duracak. Devamında hiçbir oyuncu topa müdahale edemeyecek; oyun, rakip takıma kale vuruşuyla yeniden başlayacak. Bu düzenleme, penaltı sonrası yaşanan karmaşaları ortadan kaldırmayı ve oyunun akışını daha net hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu değişiklik, özellikle son dakika penaltılarıyla sonuç belirleyen karşılaşmaların kaderini değiştirebilir. Taraftarların alışık olduğu dramatik "penaltı dönüşü" goller tarihe karışabilir.

VAR'IN YETKİSİ GENİŞLİYOR

IFAB, hakem hatalarını en aza indirmek için VAR'ın müdahale alanını da genişletmek istiyor. Yeni düzenlemeyle:

Yanlış verilen köşe vuruşlarına VAR müdahale edebilecek ve karar geri alınabilecek.

İkinci sarı kart durumlarında da VAR devreye girecek. Bu, çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncular için kritik bir değişiklik olabilir; kararlar yeniden değerlendirilebilecek, gerekirse iptal edilebilecek.

UYGULAMA TAKVİMİ

Önerilen bu kurallar, ilk olarak Kasım 2025'te yapılacak IFAB toplantısında resmi teklif olarak sunulacak. Kabul edilmeleri halinde, Mart 2026'da yapılacak genel kurulda oylanacak. Onay alırsa, yeni kurallar 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak. Turnuva, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bu köklü değişiklikler yalnızca oyunun kurallarını değil, takımların stratejik yaklaşımlarını da etkileyecek. Penaltılarda "devam pozisyonlarının" kaldırılması, hücum oyuncularının fırsatçılığını sınırlarken, VAR'ın daha fazla pozisyona müdahale etmesi hakem kararlarına olan güveni artırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi