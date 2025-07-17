Galatasaray Tam Gaz Yeni Sezona Hazırlanıyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Tam Gaz Yeni Sezona Hazırlanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Sağlık ekibi kontrolünde bireysel idmanlarına devam eden Mauro Icardi, hazırlanan program dahilinde takımla beraber ısınma ve 8’e 2 pas çalışmasına katıldı, ardından fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Kocaelispor'dan Forvete Takviye Kocaelispor'dan Forvete Takviye
Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı Transfer Etti Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı Transfer Etti
Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Vasiyeti Kasadan Çıktı... HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış! HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış!
Fatih Altaylı'nın İddianamesi Tamamlandı! 5 Yıl Hapis İstemi Fatih Altaylı Hakkında 5 Yıl Hapis İstemi