Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı Transfer Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transferle birlikte, Bandırmaspor'un genç ve dinamik kadrosuna bir oyuncu daha katılmış oldu. Emirhan Acar'ın yetenekleriyle takıma önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA