Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı kadrosuna dahil etti.

Son Güncelleme:
Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı Transfer Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transferle birlikte, Bandırmaspor'un genç ve dinamik kadrosuna bir oyuncu daha katılmış oldu. Emirhan Acar'ın yetenekleriyle takıma önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Bandırma
Son Güncelleme:
Kocaelispor'dan Forvete Takviye Kocaelispor'dan Forvete Takviye
Beşiktaş'tan Taraftarı Çıldırtacak Karar! 'Bitti' Denen Transferi Bir Kalemde Sildiler Beşiktaş 'Bitti' Denen Transferi Bir Kalemde Sildi
Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın!
Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Vasiyeti Kasadan Çıktı... HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış! HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış!
Fatih Altaylı'nın İddianamesi Tamamlandı! 5 Yıl Hapis İstemi Fatih Altaylı Hakkında 5 Yıl Hapis İstemi