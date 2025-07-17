Beşiktaş'tan Taraftarı Çıldırtacak Karar! 'Bitti' Denen Transferi Bir Kalemde Sildiler

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'tan Taraftarı Çıldırtacak Karar! 'Bitti' Denen Transferi Bir Kalemde Sildiler
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Beşiktaş, uzun süredir transfer görüşmeleri yürüttüğü İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Kulübün resmi açıklamasına göre, Walker-Peters’ın İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanırken, futbolcunun ek süre talebinde bulunması bu süreci sekteye uğrattı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a Geliş Saatini DuyurduBeşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a Geliş Saatini DuyurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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