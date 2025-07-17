Galatasaray'a Transferi Bekleniyordu... Pep Guardiola'dan 'İlkay Gündoğan' Kararı

Premier Lig devlerinden Manchester City'de Teknik Direktörü Pep Guardiola, Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına onay verdi. Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek için yakın zamanda anlaşma imzalayabileceği belirtiliyor.

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Galatasaray'a Transferi Bekleniyordu... Pep Guardiola'dan 'İlkay Gündoğan' Kararı
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Geçtiğimiz sezon 25. şampiyonluğunu elde ederek beşinci yıldızı takmaya hak kazanan ilk Süper Lig takımı olan Galatasaray, transfer dönemini sancılı geçiriyor. Son şampiyonlukta önemli bir payı olan yıldız santrafor Victor Osimhen'in Napoli'den transferi, Nijeryalı futbolcunun istekliliğine rağmen İtalyan kulüp nedeniyle zora girdi.

Tüm sarı-kırmızılı taraftar Osimhen transferini beklerken, diğer yandan Galatasaray'ın bir başka önemli transfere imza atamaya yakın olduğu söyleniyor. Manchester City'de forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için teknik direktör Pep Guardiola kararını verdi.

Galatasaray'a Transferi Bekleniyordu... Pep Guardiola'dan 'İlkay Gündoğan' Kararı - Resim : 1

AYRILACAKLAR BELLİ OLDU

Sport'un haberine göre İspanyol teknik direktör, 35 yaşındaki futbolcunun ayrılığı için yeşil ışık yaktı. Alman orta saha oyuncusunun yanında James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Manchester City'e bedelsiz şekilde transfer olan ve 54 maçta 5 gol atıp 8 asist katkısında bulunan Gündoğan'ın kısa süre içinde Galatasaray ile el sıkışması olası görünüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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