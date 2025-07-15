Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a Geliş Saatini Duyurdu

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardıkları Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla 16 Temmuz saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a Geliş Saatini Duyurdu
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, arka arkaya öneli transferler açıklarken, son olarak da İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını belirterek İstanbul'a geliş tarihini resmen duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada "Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

Kyle Walker-Peters anlaşmanın resmiyete kavuşması sonrasında David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. oyuncu olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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