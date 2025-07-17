Kocaelispor'dan Forvete Takviye

Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic’i renklerine bağladı. 30 yaşındaki deneyimli santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor'dan Forvete Takviye
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Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic’i renklerine bağladı. 30 yaşındaki deneyimli santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Kulüp başkanı Recep Durul’un da hazır bulunduğu törende, Petkovic resmi imzayı attı. Kocaelispor, transferi sosyal medya hesabından "Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic" mesajıyla duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb forması giyen Petkovic, 2024-2025 döneminde 26 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken 6 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: DHA

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