Para Millilerimiz Okçulukta Finalde!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışıkta Türkiye, finale çıktı. Millilerimiz, finalde İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, finale çıktı.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, yarı finalde Slovenya'yla karşılaştı.
Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibini 5-4 yenerek finale yükseldi.
Türkiye, altın madalya maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.