Icardi'den Manidar Paylaşım! Mesajı Victor Osimhen'e mi?

Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Victor Osimhen'in ardından Mauro Icardi'nin geleceği büyük merak konusu haline geldi.

Birkaç gün öncesine kadar Galatasaray'ın tartışmasız bir numaralı santrforu olan Icardi'nin sakatlığı sonrası transfer edilen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün yeni gözdesi oldu.

Ancak Arjantinli yıldız, yeni takım arkadaşına doğrudan bir "hoş geldin" demek yerine, Instagram’da paylaştığı belirsiz bir mesajla dikkatleri üzerine çekti.

'KÖPEKLER DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HAVLAR'

Icardi, paylaşımında "Aslan sessizlikle hükmeder, köpekler ise dikkat çekmek için havlar" ifadesini kullandı ve ortasında büyük bir aslan dövmesi olan yüzünün fotoğrafını ekleyerek, bu sözlerin kime yönelik olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı.

'BU BİR MEYDAN OKUMA MI YOKSA BARIŞÇIL BİR MESAJ MI?'

İtalya basınında gündem olan paylaşım için; "'Süper Kartal' Osimhen'e bir meydan okuma mı, yoksa barışçıl bir mesaj mı gönderdiği merak konusu" ifadelerine yer verildi.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Icardi, ekim ayının sonunda yeniden sahalara dönmeyi planlıyor. Ancak İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, "Galatasaray’da son iki sezonun şampiyonluklarına katkı sağlayan Icardi, takım içindeki hiyerarşik düzenin ne olduğunu da açıkça ifade etmek istemiş gibi görünüyor." yorumuyla Arjantinli golcünün yeni takım arkadaşına gözdağı verdiği spekülasyonunu ortaya attı.

Teknik Direktör Okan Buruk ise olası bir rekabeti önlemek adına, şimdiden çift forvetli bir sistem üzerinde çalışmalara başladı: Victor ve Icardi aynı anda sahada olabilir.