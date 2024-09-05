Mersin Spor Kulübü Justin Cobbs'u Açıkladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Mersin Spor Kulübü, Justin Cobbs ile anlaşma sağladığını duyurdu.

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Mersin Spor Kulübü Justin Cobbs'u Açıkladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Mersin Spor Kulübü (MSK), tecrübeli oyuncu Justin Cobbs ile anlaştı.

Mersin'de sürdürdüğü hazırlıkları tamamlayarak katılacağı Bursa Cup için Bursa'ya giden MSK, bir yandan da kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda MSK, deneyimli gard oyuncusu Justin Cobbs ile sözleşme imzaladı. En son Cedevita Olimpija ile Liga Nova KBM ve EuroCup karşılaşmalarında forma giyen oyuncu, artık MSK'nın başarısı için ter dökecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve tecrübeli oyuncumuza hayırlı olmasını diler, MSK ailemize bir kez daha hoş geldin diyerek, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

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