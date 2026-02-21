Oyundan Alınan Kenan, Spalletti’ye İsyan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Serie A’nın 26. haftasında Juventus sahasında Como 1907’yu konuk etti. Avrupa’da ağır bir yara alan Torino temsilcisi, ligde de sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 83 dakikada oyundan alındı. Yıldız futbolcunun, teknik direktör Luciano Spalletti’ye bu kararı nedeniyle serzenişte bulunduğu görüldü. İkili arasındaki kısa süreli gerginlik tribün kameralarına yansıdı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray’a 5-2 mağlup olan Juventus’ta üst üste gelen sonuçlar sonrası teknik heyetin tercihleri tartışma konusu oldu.

