Nottingham Maçı Cherif’in Bonservisini Getirdi
Fenerbahçe’nin ara transferde kiraladığı Sidiki Cherif’in sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin, Nottingham Forest maçında ilk 11’de sahaya çıkmasıyla devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Angers SCO’dan kiraladığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif’in sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin, Nottingham Forest karşılaşmasıyla birlikte devreye girdiği iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0’lık yenilgi alınırken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun Cherif’i ilk 11’de başlatması, sözleşmedeki şarta bağlı maddeyi aktive etti.
4 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan genç oyuncunun 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun yürürlüğe girmesiyle toplam maliyetin 22 milyon euroya ulaştığı öne sürüldü. Nottingham Forest karşısında 90 dakika sahada kalan Cherif, 25 kez topla buluştu ve 1 şut çekti.
Kaynak: NTV Spor