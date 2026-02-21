Nottingham Maçı Cherif’in Bonservisini Getirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Angers SCO’dan kiraladığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif’in sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin, Nottingham Forest karşılaşmasıyla birlikte devreye girdiği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0’lık yenilgi alınırken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun Cherif’i ilk 11’de başlatması, sözleşmedeki şarta bağlı maddeyi aktive etti.

4 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan genç oyuncunun 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun yürürlüğe girmesiyle toplam maliyetin 22 milyon euroya ulaştığı öne sürüldü. Nottingham Forest karşısında 90 dakika sahada kalan Cherif, 25 kez topla buluştu ve 1 şut çekti.

Kaynak: NTV Spor