Oranlar Güncellendi! İşte Süper Lig'de Şampiyonluğun Favorisi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi. Ligin ilk sırasında Galatasaray yer alıyor. Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Yapılan güncellemeye göre, takımların şampiyonluk oranları şöyle: