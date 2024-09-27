Oranlar Güncellendi! İşte Süper Lig'de Şampiyonluğun Favorisi
Süper Lig'de 6. hafta sona erdi. Galatasaray'ın ilk sırada yer aldığı ligde şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi. Ligin ilk sırasında Galatasaray yer alıyor. Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Yapılan güncellemeye göre, takımların şampiyonluk oranları şöyle:
- Trabzonspor: 67.00
- Başakşehir: 67.00
- Beşiktaş: 4.00
- Fenerbahçe: 2.10
- Galatasaray: 1.80