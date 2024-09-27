Galatasaraylı 'Survivor Evrim'in Fenerbahçe Tezahüratı Acun Ilıcalı'yı Çok Kızdıracak

TV8'in sevilen yapımlarından Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik, yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Galatasaraylı olduğu bilinen Evrim Keklik, küfürlü Fenerbahçe tezahüratına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Evrim Keklik'in bu videosu Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.

FENERLİ ACUN'UN KANALINDA YORUMCU...

Birçok kullanıcı bu paylaşıma tepki gösterdi. Tepkilerin temelini Evrim Keklik'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kanalında yorumculuk yapıyor olması oluşturdu. Bazı kişiler ise Ilıcalı’ya seslenerek "Seri kovulma haberini alalım" , "Bir an önce işine son verilsin" gibi mesajlar paylaştı.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Evrim Keklik, gelen tepkilerin ardından geri adım atarak Fenerbahçe camiasından özür diledi. Evrim Keklik'in özür açıklaması şöyle:

"Değerli Fenerbahçe camiası... Sevgili Fenerbahçeli dostlar... Fanatik, tribüncü, Fenerbahçe sevdalısı bir babanın kızı olarak, sosyal medyada yapılan paylaşımları üzüntüyle takip ediyorum. Herhangi bir Tiktok hesabım olmayıp; bilgim ve rızam dışında Tiktok’ta paylaşılan bu video sebebiyle en az sizler kadar üzgünüm. Paylaşılan videoda geçen sözler hiçbir şekilde benim düşünce ve hislerimi yansıtmamaktadır. Zaten ben de gerekli süreci izleyerek, videoyu bilgim ve rızam olmaksızın paylaşan hesabın kapatılmasını sağladım. Yaşanan olay, bir Fenerbahçe gönüllüsünün üzülmesine, kırılmasına sebep olduysa kendi adıma özür dilerim. Bu akşam oynayacakları maçta, Fenerbahçe camiasına gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem