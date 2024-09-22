Survivor'ın Aşıklarından Jet Nikah! Gelinlik Bile Giymeden Evlendi

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir diğer Survivor yarışmacısı Yiğit İnandı ile evlendi. Çiftin sürpriz evliliği sade bir nikahla gerçekleşirken, Bölükbaşı'nın gelinlik giymediği görüldü.

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Survivor'ın Aşıklarından Jet Nikah! Gelinlik Bile Giymeden Evlendi

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir birlikte olduğu bir başka Survivor yarışmacısı Yiğit İnandı ile sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" paylaşımıyla sürpriz bir şekilde evlendiğini açıkladı. Survivor şampiyonunun gelinlik giymemesi dikkat çekti.

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'den şampiyon olarak ayrıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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