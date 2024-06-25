Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit İnandı ile nişan fotoğraflarını paylaştı.

İkilinin o anları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti. İkili, bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Bölükbaşı ardından Ogeday Girişken ile yeni bir ilişkiye başlamıştı ancak onunla da birlikteliği uzun sürmedi.

Survivor'ın 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşıyordu. Genç çift, aile arasında sade bir törenle nişanlandı.

İşte Bölükbaşı'nın nişan fotoğrafı...