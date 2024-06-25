Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile nişanlandı.

Son Güncelleme:
Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit İnandı ile nişan fotoğraflarını paylaştı.

İkilinin o anları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti. İkili, bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Bölükbaşı ardından Ogeday Girişken ile yeni bir ilişkiye başlamıştı ancak onunla da birlikteliği uzun sürmedi.

Survivor'ın 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşıyordu. Genç çift, aile arasında sade bir törenle nişanlandı.

İşte Bölükbaşı'nın nişan fotoğrafı...

Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı - Resim : 1

Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı - Resim : 2

Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı - Resim : 3

Etiketler
Survivor Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu
Elon Musk 12'nci kez baba oldu Elon Musk 12'nci kez baba oldu
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti
“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı “Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Seçim yenilgisinin ilk faturası kesildi: Erdoğan 7 ismi görevden aldı Erdoğan 7 ismi görevden aldı
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem Manisa'da korkutan deprem