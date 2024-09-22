Mehmet Aslantuğ'dan Eski Eşi Arzum Onan'ın Yeni Aşkına İlk Yorum

Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çiftinin 23 yıllık evliliğinin sona ermesi, örnek gösterilen ikilinin sevenlerini üzmüştü. Boşanmanın ardından Onan, iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündeminde konuşulmaya başlanan ilişki, eski eş Aslantuğ'a da soruldu.

Mehmet Aslantuğ'dan Eski Eşi Arzum Onan'ın Yeni Aşkına İlk Yorum

Sanat dünyasının en gözde çiftlerinden Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl, 1996 yılından beri devam eden evliliklerini noktaladı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, adliyeden el ele çıkmalarıyla dikkat çekerken, birbirleri hakkında olumsuz duyguları olmadığını açıkladı.

Örnek gösterilen çiftin 23 yıllık evliliğinin bitmesi uzun süre gündem olurken, eski model ve oyuncu Arzum Onan, şu sıralar iş insanı Orkan Özkan ile birlikte olduğunu duyurdu. Muhabir Online'a konuşan Onan, "Her şey yolunda çok şükür" dedi. Ünlü oyuncu, evlilik sorularına karşı ise "Yok öyle bir şey" diye yanıt verdi.

'BENİM HAYATIMDA BİRİ YOK'

Son olarak Mehmet Aslantuğ'a da eski eşi Arzum Onan'ın yeni birlikteliği soruldu. Aslantuğ "Öyle bir şey var evet, Arzum ilk bana açıkladı zaten" şeklinde konuştu. Oyuncu, kendi hayatında biri olup olmadığı sorusunu ise "Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" diye cevapladı.

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