Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ sorusuna yanıt: Görüşüyorlar mı?

Ünlü oyuncu Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile görüşüp görüşmediklerine ilişkin soruya yanıt verdi.

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Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ sorusuna yanıt: Görüşüyorlar mı?

Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanmalarının ardından, ELLE Style Awards 2024 gecesinde kendisine sorulan konuya ilişkin soruyu yanıtladı.

Örnek çift olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzun Onan’ın boşanması kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

ELLE Style Awards 2024 gecesine katılan Arzum Onan, “Aslantuğ ile görüşüyor musunuz?” sorusunu yanıtladı.

Onan, “Mehmet Aslantuğ ile görüşüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Onan, “Elbette görüşüyoruz. Çocuğumuz var zaten. Kötü olan bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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