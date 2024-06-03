Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım

Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu "Zaten Show" programına konuk olan oyuncu Aslı Bekiroğlu açıklamalarda bulundu.

Bekiroğlu, beğendiği erkek tipi için "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor" dedi.

Yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "Hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.