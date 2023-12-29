Mehmet Aslantuğ'dan "Arzum Onan'la yeniden evlenecek misiniz" sorusuna yanıt

“Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Sadece fiziksel değil, psikolojik dünyamıza da etki eden bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek ayaküstü nasıl konuşabiliriz?"