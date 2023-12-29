Mehmet Aslantuğ'dan "Arzum Onan'la yeniden evlenecek misiniz" sorusuna yanıt
Arzum Onan’la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ ayrılık hakkında konuştu.
Mehmet Aslantuğ önceki akşam Kafa Dergisi’nin Esma Sultan Yalısı’ndaki yılbaşı partisine katıldı. Aslantuğ’a basın mensupları Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğinin bitişine ilişkin sorular yöneltti.
Hakkında “ihanet” ve “psikolojik şiddet” iddiaları ortaya atılan Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar barışma ihtimaliniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Arzum’la bizim hiçbir insani derdimiz yok. 30 yıllık hukukumuz var. Bir evlat büyüttük. Bütün o yazılanlar gerçek dışı, uydurulmuş, masa başı şeyler.”
Aslantuğ, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Sadece fiziksel değil, psikolojik dünyamıza da etki eden bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek ayaküstü nasıl konuşabiliriz?"
"Aslolan hukukların kıymeti, el ele tutuşabilmeleri, birbirlerine kıymet vermeleri. Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı. Bunlar doğru şeyler değil. Aşkta, arkadaşlıkta, dostlukta; biz buralarda başka tür bir duyguyla bu ülkenin ifadesine abilik, arkadaşlık etmek zorundayız. Yaşadığımız da böyle bir şey zaten.”
YENİDEN EVLİLİK SORUSUNA YANIT
Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar evleneceğiniz yönünde haberler de çıktı, öyle bir arzunuz var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bizim hukuken tescil edilmiş bir derin ilişkimiz var zaten; bir evlat var.”