Sosyete Bu Düğüne Akın Etti! İtalya'da Masal Gibi Gece...

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden 29 yaşındaki Sima Tarkan, iş insanı Mark Başoğlu ile geçen hafta İstanbul'da dünyaevine girdi. Yalnızca aile dostları ve yakın arkadaş grubunun katılımıyla nikah kıyan çiftin düğünü ise önceki akşam İtalya'da görkemli bir törenle gerçekleşti.

Sözcü'nün aktardığına göre; Dilasima Group'un genç yöneticisi olan Sima Tarkan'ın cemiyet hayatından geniş çevresi düğününe akın etti. Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Mert Divinli, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Mert Ayaydın, Fethi Kamışlı, Metehan Özyer gibi pek çok isim davetliler arasındaydı.

Vakko imzalı gelinliği ile göz kamaştıran Sima Tarkan, Mark Başoğlu ile mutluluğa bir kez de İtalya'da da "evet" dedi.

Kaynak: Sözcü