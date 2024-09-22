Sosyete Bu Düğüne Akın Etti! İtalya'da Masal Gibi Gece...

Geçen hafta İstanbul'da nikah masasına oturan sosyetik güzel Sima Tarkan ve iş insanı Mark Başoğlu'nun gösterişli düğünü ise İtalya'da gerçekleşti. Cemiyetten birçok ismin akın ettiği düğünden fotoğraflar sosyal medyada da gündem oldu.

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Sosyete Bu Düğüne Akın Etti! İtalya'da Masal Gibi Gece...

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden 29 yaşındaki Sima Tarkan, iş insanı Mark Başoğlu ile geçen hafta İstanbul'da dünyaevine girdi. Yalnızca aile dostları ve yakın arkadaş grubunun katılımıyla nikah kıyan çiftin düğünü ise önceki akşam İtalya'da görkemli bir törenle gerçekleşti.

Sosyete Bu Düğüne Akın Etti! İtalya'da Masal Gibi Gece... - Resim : 1

Sözcü'nün aktardığına göre; Dilasima Group'un genç yöneticisi olan Sima Tarkan'ın cemiyet hayatından geniş çevresi düğününe akın etti. Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Mert Divinli, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Mert Ayaydın, Fethi Kamışlı, Metehan Özyer gibi pek çok isim davetliler arasındaydı.

Sosyete Bu Düğüne Akın Etti! İtalya'da Masal Gibi Gece... - Resim : 2

Vakko imzalı gelinliği ile göz kamaştıran Sima Tarkan, Mark Başoğlu ile mutluluğa bir kez de İtalya'da da "evet" dedi.

Sosyete Bu Düğüne Akın Etti! İtalya'da Masal Gibi Gece... - Resim : 3

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Kaynak: Sözcü

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İtalya Cemiyet
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