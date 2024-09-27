Silahlı Saldırıya Uğramıştı... Serhat Akın İlk Kez Görüntülendi

Eski milli futbolcu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyat olan Akın, saldırının ardından ilk kez görüntülendi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vuruldu. Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarken, eski futbolcu hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyat olan ve tedavisi bir süre devam edecek olan Akın'ı CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ziyaret etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül, "Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun. Hiçbir düşünce silahla susturulamaz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR FİKİR SİLAHLA SUSTURULAMAZ'

Sarıgül, Akın'a "Coşardın, koşardın. Müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki; seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün sporseverler seviyor. Ve şu an Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye söylemeye devam edeceksin. Şunu unutma hiçbir fikir asla silahla susturulamaz." dedi.

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