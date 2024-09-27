Serhat Akın'dan Haber Var! İşte Son Sağlık Durumu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Akın, ayağından vurulduğu bilgisini paylaştı. Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Serhat Akın, ameliyata alındı.

Herkes Serhat Akın'ın sağlık durumunu merak ederken son bilgiyi Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya platformu X'ten paylaştı. Sabuncuoğlu, Serhat Akın'ın durumunun iyi olduğunu, ameliyattan yeni çıktığını ve ikinci bir ameliyat daha olacağını duyurdu. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

Sabuncuoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Serhat abinin durumu iyi. Ameliyattan yeni çıktı ve başarılı bir operasyon geçirdi. Gece geç saatlere kadar hepimiz yanındaydık. İkinci bir ameliyat daha olacak. Geceden sabaha arayan, soran, merak eden herkese kurumumuz adına teşekkür ederiz."

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan, Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor

Kaynak: Gerçek Gündem