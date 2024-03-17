Okan Buruk'tan Ali Koç'a yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu.

Sözlerine Kasımpaşa'yı överek başlayan Buruk, "Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar" dedi.

Maçın 16.00'da oynanmasının kendilerini zorladığını belirten sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR ŞAMPİYONLUK MAÇLARI"

Okan Buruk galibiyetle ilgili olarak ise, "Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. 4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"ABDÜLKERİM BİR SONRAKİ MAÇTA HAZIR OLACAK"

Sakatlıklar ve takımın son durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum." dedi.

"ICARDI YÜZDE 100'ÜYLE OYNAMIYOR"

Son olarak Icardi'nin peformansıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Mertens, çok önemli bir gol attı. Icardi ilk yarıda çok oyunda değildi. Hep söylüyorum Icardi henüz yüzde 100'üyle oynamıyor. Ağrıları halen devam ediyor, o şekilde oynamaya çalışıyor. Arka adalesinde ufak problem var. Orayı tutarak oynuyor. Milli ara ona çok iyi gelecek. Geçen seneki formunu yakalayabileceğini düşünüyorum. Maçın ikinci yarısına bence damga vurdu." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A CEVAP: TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Okan Buruk, geçtiğimiz hafta için kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt vererek, "Ali Koç'un açıklamalarının tamamını dinlemedim, benimle olan kısmı söylediler ama ne demek istediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Hakem arkadaşım yok ama olabilir de. Keşke hepimiz arkadaş olsak hakemlerle. Sayın Ali Koç da olsa, hepimiz olsak." dedi.