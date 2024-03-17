Fenerbahçe mağlup oldu, liderlik yarışından koptu!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Beylerbeyi Spor Kulübü'ne mağlup oldu. Fenerbahçe aldığı bu mağlubiyet ile liderlik yarışında büyük yara alırken, ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe mağlup oldu, liderlik yarışından koptu!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beylerbeyi Spor Kulübü'ne konuk oldu.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadyum'unda oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe, 4-3 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN 5 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Öte yandan Fenerbahçe, 24. hafta maçında Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 4-3 mağlup olarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korurken, 54 puanla Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe mağlup oldu, liderlik yarışından koptu! - Resim : 1

FENERBAHÇE'DE GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNDE

Fenerbahçe bu mağlubiyetin yaralarını sarmak için ligin 25. haftasında 24 Mart Pazar günü saat 13.00'te Galatasaray’ı konuk edecek.

Fenerbahçe'nin ligdeki puanını 54'te kalırken, 24. haftanın sonunda puan durumu şöyle:

Fenerbahçe mağlup oldu, liderlik yarışından koptu! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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