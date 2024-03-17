Beşiktaş 3 attı, galibiyeti aldı!

Beşiktaş United Payment Takımı, Ataşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Beşiktaş, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş 3 attı, galibiyeti aldı!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Ataşehir Belediye Spor'u konuk etti.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ-ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Maryam Yektaei, Sofia Alverez, Kezban Tağ, Gizem Gönültaş, Glory Ogbonna, İnes Maia, Seda Nur İncik, Donjeta Halilaj, Elif Keskin, Opa Clement ve Esra Manya ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş 3 attı, galibiyeti aldı! - Resim : 1

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde geçti.

Beşiktaş'a üç puan getiren golleri; Opa Clement, Donjeta Halilaj ve Vivian Ikechukwu kaydetti.

BEŞİKTAŞ, LİGDE 5. SIRADA

Bu galibiyetle Beşiktaş, ligde puanın 44'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş, ligdeki puanını 44'e yükseltirken 24. haftanın sonunda puan durumu şöyle:

Beşiktaş 3 attı, galibiyeti aldı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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