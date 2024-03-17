Amedspor 4 attı, galip geldi!
TFF 2. Lig Kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, Etimesgurt Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda 4 atıp, galip ayrılan Amedspor, ligdeki liderliğini sürdürdü.
Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta mücadelesinde Etimesgurt Belediyespor'a konuk oldu.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılamaşdan Amedspor, 4-2 galip ayrıldı.
AMEDSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Maçın beşinci dakikasında Niyazi Batuhan Salman’ın attığı golle ev sahibi takım Etimesgut Belediyespor öne geçerken, 17 dakikada Çektar Orhan, 35 dakikada Uğur Adem Gezer ve 45 dakikada Mert Çapar’ın golleri ile Amedspor ilk yarıyı 1-3 galip tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Amedsporlu Yılmaz Ceylan’ın 57 dakikada topu filelerle buluşturmasıyla durum 4-1 oldu. 78 dakikada Etimesgut Belediyespor futbolcusu Seçkin Getbay’ın penaltıyı gole çevirmesiyle maçın skoru belli oldu.
AMEDSPOR LİDERLİĞİ KORUDU
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta sonunda Etimesgurt Belediyespor'u 4-2 mağlu eden Amedspor, puanını 65'e yükseltirken, ligdeki liderliğini korudu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem