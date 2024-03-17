Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe bugün saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın orta hakemi Halil Umut Meler. Yardımcı hakemler ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Müsabakanın VAR hakemi de belli oldu. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak’a AVAR'da Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok eşlik edecek.