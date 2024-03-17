Galatasaray 7 attı, liderlik yarışında farkı açtı!
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile Bitexen Adana İdmanyurduspor karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray, 7 atarak liderliğini sürdürürken, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bu hafta mağlup oldu ve puan farkı 5'e çıktı.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 24. hafta maçında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleden 7-0 galip ayrılan Galatasaray, ligdeki liderliğini sürdürdü.
GALATASARAY-ADANA İDMANYURDUSPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Galatasaray maça; Gamze, Arzu, Eda, Fatma, Benan, Emine, Ebru, Kristina, Kipoyi, Megi Doci ve Arzu 11’iyle çıktı.
Karşılaşmada ilk golü üçüncü dakikada Megi Doci kaydetti. 10 dakikada Ebru, Galatasaray'ın ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı. 13. dakikada Arzu’nun golüyle Galatasaray, farkı 3’e çıkardı. Galatasaray'ın dördüncü golü ise Kipoyi’den geldi.
Böylece ilk yarı 4-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada Elanur farkı 5’e çıkardı. 54. dakikada Elanur kendisinin ikinci Galatasaray'ın 6. golünü kaydetti. Galatasaray'ın yedinci golü ise Benan’dan geldi.
Mücadele Galatasaray'ın 7-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
GÖZLER GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE
Galatasaray bu maçın ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN 5 PUAN ÖNÜNE GEÇTİ
Öte yandan Fenerbahçe, 24. hafta maçında Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 4-3 mağlup olarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korurken, Galatasaray 59 puanla ezeli rakibini 5 puan önüne geçti.
Galatasaray ise ligdeki puanını 59'a yükseltirken, 24. haftanın sonunda puan durumu şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem