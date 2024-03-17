Galatasaray 7 attı, liderlik yarışında farkı açtı!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile Bitexen Adana İdmanyurduspor karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray, 7 atarak liderliğini sürdürürken, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bu hafta mağlup oldu ve puan farkı 5'e çıktı.

Galatasaray 7 attı, liderlik yarışında farkı açtı!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 24. hafta maçında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleden 7-0 galip ayrılan Galatasaray, ligdeki liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY-ADANA İDMANYURDUSPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Galatasaray maça; Gamze, Arzu, Eda, Fatma, Benan, Emine, Ebru, Kristina, Kipoyi, Megi Doci ve Arzu 11’iyle çıktı.

Galatasaray 7 attı, liderlik yarışında farkı açtı! - Resim : 1

Karşılaşmada ilk golü üçüncü dakikada Megi Doci kaydetti. 10 dakikada Ebru, Galatasaray'ın ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı. 13. dakikada Arzu’nun golüyle Galatasaray, farkı 3’e çıkardı. Galatasaray'ın dördüncü golü ise Kipoyi’den geldi.

Böylece ilk yarı 4-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Elanur farkı 5’e çıkardı. 54. dakikada Elanur kendisinin ikinci Galatasaray'ın 6. golünü kaydetti. Galatasaray'ın yedinci golü ise Benan’dan geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 7-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZLER GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE

Galatasaray bu maçın ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN 5 PUAN ÖNÜNE GEÇTİ

Öte yandan Fenerbahçe, 24. hafta maçında Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 4-3 mağlup olarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korurken, Galatasaray 59 puanla ezeli rakibini 5 puan önüne geçti.

Galatasaray ise ligdeki puanını 59'a yükseltirken, 24. haftanın sonunda puan durumu şöyle:

Galatasaray 7 attı, liderlik yarışında farkı açtı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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