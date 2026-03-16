Okan Buruk, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a Konuk Olacağı Maçın 11'ini Belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı Liverpool’u 1-0 ile geçerek avantajı ele geçiren Galatasaray’ın rövanş maçı muhtemel ilk 11’i belli oldu.

Okan Buruk, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a Konuk Olacağı Maçın 11'ini Belirledi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool’u Mario Lemina’nın 7.dakikada attığı golle 1-0 yenmişti.

Sarı-kırmızılı takım, 18 Mart Çarşamba günü TSİ ile 23.00’te Anfield’da oynanacak maçta avantajlı bir skor elde ederek turu geçmeyi planlıyor.
Galatasaray turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint Germain- Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

DAVINSON SANCHEZ FORMA GİYEMEYECEK

Bu maça büyük önem veren teknik direktör Okan Buruk, sarı kart cezalısı olan Davinson Sanchez’in dışında ilk 11’ini belirledi.

İLK 11 BÜYÜK ÖLÇÜDE BELLİ

Kale, ilk 11’in değişmez ismi Uğurcan Çakır’a emanet edilecek.

Defans bloğunda ise sağ bekte Rollan Sallai, stoperde Abdülkerim ve Wilfreid Singo görev alacak. Sol bekte ise Ismail Jakobs’un forma giymesi bekleniyor.

SANE 11'E GERİ DÖNÜYOR

Orta sahada ise Lemina ve Torreira’nın önünde son haftalarda performansını artıran Gabriel Sara forma giyecek.

Son haftalarda formasını Noa Lang’a kaptıran Leroy Sane sağ kanatta, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz şans bulacak.

GOL UMUDU OSIMHEN OLACAK

Forvet mevkisinde ise Nijeryalı golcü Victor Osimhen sarı-kırmızılı takımın gol umudu olacak.

