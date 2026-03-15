Beşiktaş, Ankara'dan 3 Puanla Dönüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun sergilendi, ancak 15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Koita, VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş, ikinci yarıda Olaitan ve Orkun Kökçü’nün golleriyle üstünlüğü ele geçirdi ve maçı bu skorla tamamladı.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar puanını 49’a yükseltirken, hücumda ve savunmada önemli eksiklerine rağmen kontrollü oyunlarını sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi