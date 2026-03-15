Beşiktaş, Ankara'dan 3 Puanla Dönüyor

Beşiktaş, Ankara deplasmanında eksik kalan Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve puanını 49’a yükseltti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun sergilendi, ancak 15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Koita, VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş, ikinci yarıda Olaitan ve Orkun Kökçü’nün golleriyle üstünlüğü ele geçirdi ve maçı bu skorla tamamladı.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar puanını 49’a yükseltirken, hücumda ve savunmada önemli eksiklerine rağmen kontrollü oyunlarını sürdürdü.

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Talisca ve Skriniar Müjdesi Fenerbahçe'ye Talisca ve Skriniar Müjdesi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe'deki Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı Fenerbahçe'deki Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı
Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı
Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail’de Dev Seferberlik Hazırlığı Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail’de Dev Seferberlik Hazırlığı
Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti
ABD-İsrail-İran Savaşında 16. Gün! İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu
Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi