Fenerbahçe'ye Talisca ve Skriniar Müjdesi

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken sakat oyuncularından gelen haberler teknik heyeti sevindirdi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı oyuncunun dönüşüyle hücum hattında önemli bir güç kazanılması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı. Savunmanın önemli isimlerinden olan Slovak stoperin takıma dönüş süreci yakından takip ediliyor.