Alperen Şengün tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon, bugün oynanan 9 müsabakayla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers ile karşılaştı. Rockets’ın mücadeleden 123-117 mağlup ayrılmasına rağmen Alperen Şengün, performansıyla tarihe geçti. 21 yaşındaki basketbolcu, 37 dakikada 30 sayıya imza attı. 7’si hücumda olmak üzere 16 ribaund alan genç oyuncu, 5 asist ve 4 top çalma ile maça damgasını vurdu.

Alperen Şengün, NBA tarihinde Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından 21 yaşında bu istatistiklere ulaşan 3. basketbolcu oldu.



NBA’de bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Detroit Pistons: 112 - Brooklyn Nets: 118

Washington Wizards: 119 - Orlando Magic: 127

Chicago Bulls: 118 - Atlanta Hawks: 113

Houston Rockets: 117 - Indiana Pacers: 123

New Orleans Pelicans: 115 - Memphis Grizzlies: 116

Oklahoma City Thunder: 129 - Minnesota Timberwolves: 106

San Antonio Spurs: 118 - Utah Jazz: 130

Portland Trail Blazers: 130 - Sacramento Kings: 113

Los Angeles Clippers: 113 - Charlotte Hornets: 104