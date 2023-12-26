Milli oyuncu Arda Güler'e 3 kulüp talip oldu

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler henüz ilk resmi müsabakasına çıkmasa da 3 takım milli oyuncuya talip oldu.

Milli oyuncu Arda Güler'e 3 kulüp talip oldu

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla henüz resmi maça çıkamadı.

Milli futbolcu Amerika turu ile başlayan sakatlık sorunları, ligin başlamasıyla devam etti. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da geride kalan 24 maçta 2 kez kadroda yer alan Arda Güler, henüz ilk forma giyemedi.

3 KULÜP TALİP OLDU

Sakatlığını atlatmaya çalışan yıldız oyuncuya 3 kulüp talip oldu.

Real Madrid'e yakın kaynaklardan Defansa Central, La Liga ekiplerinden Villarreal, Celta Vigo ve Las Palmas'ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı.

REAL MADRİD İZİN VERMEDİ

Arda Güler'in potansiyeline güvenen Real Madrid, oyuncunun kiralık ayrılmasına izin vermedi.

Etiketler
Arda Güler
Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu
Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti
Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor
Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi istifa etti Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi istifa etti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde altın olanlara seslendi: Tarih verdi, 'acele etmeyin' İslam Memiş elinde altın olanlara tarih verdi: Acele etmeyin
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
Milyonları ilgilendiriyor: Merkez Bankası eski başekonomisti, duyulmamış 2024 yılı asgari ücret rakamını açıkladı TCMB eski başekonomisti, duyulmamış asgari ücret rakamını açıkladı
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi Araç muayene ücretlerine dev zam!