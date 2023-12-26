Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi istifa etti

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser'in istifa ettiği "Yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri ile duyuruldu.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi istifa etti

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti.

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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