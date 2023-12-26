Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu

Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu.

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Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu

Yunan kulübü Panathinaikos, teknik direktör Ivan Jovanovic'e veda etti.

Yunan ekibi takımın başına Fatih Terim'in getirildiğini resmen duyurdu.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı.

2. SIRADA YER ALIYOR

Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçtiğinde ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

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