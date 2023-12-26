İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi Büyükelçiliğinin önünde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Elçilik çalışanlarının güvende olduğu, olayda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Hindistan güvenlik makamlarının, İsrailli yetkililerle koordinasyon halinde soruşturma başlattığı duyuruldu.

Kaynak: AA