İsrail'in Gazze saldırı: Ölenlerin sayısı 20 bin 915'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 241 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 382 Filistinliyi yaraladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 915'e, yaralı sayısının da 54 bin 918'e yükseldiğini kaydetti.

NASIR HASTANESİ DE HİZMET DIŞI KALABİLİR

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi çevresini hedef aldığına dikkati çekerek, buranın da İsrail'in harabeye çevirip hizmet dışı bıraktığı "Şifa" ve kuzey bölgelerdeki diğer hastanelerle aynı sonu paylaşmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Uluslararası kurumlara seslenen Kudra, Nasır Hastanesi'ne, oradaki sağlık personeline, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş insana koruma sağlanması çağrısında bulundu.

ŞİFA HASTANESİ'NİN YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ İÇİN "YAKIT VE TIBBİ YARDIM" ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 81'inci gününde Kudra, uluslararası kuruluşlara binlerce yaralı ve hastanın ihtiyacına karşılık olarak Şifa Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi adına yakıt ve tıbbi yardımın ulaştırılması için acil müdahale çağrısını yineledi.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hastaneleri kasıtlı şekilde hedef alarak 800 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını ve yaralılar, hastalar, hamile kadınlar ile bebeklerin ölüm tehlikesi altında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA