Fatih Terim Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkıyor: Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil

Kısa bir aranın ardından teknik direktörlüğe dönen Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkmak için Atina'ya gitti.

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Fatih Terim Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkıyor: Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeye imza atmak için Atina'ya gitti.

Terim, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Burada basın mensuplarının konuşan deneyimli teknik adam, "Seviyorum sizi, sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil" dedi.

Terim, akşam saatlerinde yeni takımı Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak.

Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak.

Kaynak: İHA

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