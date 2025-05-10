NBA'de Cavs Rüzgarı

NBA’da Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers yarı final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı 126-104 kazanan Cavaliers, seride durumu 2-1’e getirdi.

Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, 43 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Konuk takımda Jarrett Allen 19 sayı ve 12 ribaunt, Evan Mobley de 18 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

Pacers'ta ise Bennedict Mathurin 23, Pascal Siakam da 18 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA