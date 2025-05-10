Nuggets, Thunder'ı Devirdi, Seride Durumu 2-1'e Getirdi

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı uzatmalarda mağlup ederek, durumu 2-1'e getirdi.

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Nuggets, Thunder'ı Devirdi, Seride Durumu 2-1'e Getirdi

NBA’de play-off karşılaşmalarının heyecanı yaşanmaya devam ederken, Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 113-104 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

Nuggets'ta Jamal Murray 27 sayı, Nikola Jokic de 20 sayı ve 16 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Aaron Gordon 22, Michael Porter ise 21 sayıyla oynadı.

Thunder'da ise Jalen Williams 32 sayı, Chet Holmgren 18 sayı ve 16 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı ve 13 ribauntla öne çıktı.

Kaynak: AA

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