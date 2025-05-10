Hatayspor ve Göztepe Yarın Karşılaşacak

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Göztepe yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.00'da başlayacak.

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Hatayspor ve Göztepe Yarın Karşılaşacak

Süper Lig’in 35’inci haftasında Atakaş Hatayspor, Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'un 19 puanı bulunurken, Göztepe ise 46 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

Kaynak: AA

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Göztepe Hatayspor Süper Lig
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