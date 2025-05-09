Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Adını Finale Yazdırdı

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da İspanyol ekibi Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Adını Finale Yazdırdı

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Müsabakanın ilk çeyreğini 24-20 önde tamamlayan Tenerife, soyunma odasına da 43-40 önde gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, periyodu 64-55'lik skorla önde geçti. Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren temsilcimiz mücadeleyi 90-80 kazandı ve finale çıktı.

Sarı kırmızılılar, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde 11 Mayıs Pazar günü AEK - Unicaja maçının galibiyle karşılaşacak.

TBF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Galatasaray'ı tebrik etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, TBF'nin de yeniden ilettiği mesajda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final karşılaşmasında rakibi La Laguna Tenerife'yi 90-80'lik skorla mağlup ederek finale yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: İHA

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