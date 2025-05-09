Kanarya Deplasmanda Hata Yapmadı! Fenerbahçe'den 4 Gollü Galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler maçtan 4-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri Mert Müldür, Milan Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi.

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Kanarya Deplasmanda Hata Yapmadı! Fenerbahçe'den 4 Gollü Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının açılış maçında Başakşehir sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Burak Pekkan'ın yönettiği mücadele Başahşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Başakşehir'in kazandığı penaltı vuruşundan Krzysztof Piatek yaralanamadı. 44. dakikada Mert Müldür attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Milan Skriniar (60). attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 86. dakikada Fenerbahçeli golcü futbolcu Youssef En Nesyri attığı golle skoru 3-0'a getirirken, Başakşehir'de Ömer Fatuk Beyaz (90) skoru 3-1'e getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında oyuna sonradan dahil olan Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe'yi 4-1 öne geçirdi. Karşılaşma 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

78 puana ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray'ın maç eksiği ile birlikte puan farkını 5'e düşürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

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