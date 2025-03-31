NBA'de Büyük Kavga! İhraç Edildiler

NBA’de Minnesota Timberwolves ile Detroit Pistons’un karşı karşıya geldiği maç 123-104 sona erdi. Maça kavga anları damga vururken, 5 oyuncu ve 2 antrenör oyundan ihraç edildi.

İlk devrenin bitimine 8,5 dakika kala Pistons'tan Ron Holland'ın Timberwolves'tan Naz Reid'e yaptığı faul sonrası Reid'in takım arkadaşı Donte DiVincenzo'nun da tartışmaya karışmasıyla beraber iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Kavga tribüne de sıçrarken, iki takımın teknik ekibi ve hakemler gerginliği azaltmak için müdahale etti.

Kavganın yatışmasının ardından olayları video kayıtlarından izleyen hakemler; Detroit Pistons'tan başantrenör J.B. Bickerstaff, oyuncular Isaiah Stewart, Ron Holland ve Marcus Sasser, Minnesota Timberlwolves'dan yardımcı antrenör Pablo Prigioni, oyuncular Naz Reid ve Donte DiVincenzo'u oyundan diskalifiye etti.

Kaynak: AA